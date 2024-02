Radics Gigi a Dancing with the Stars óta egyre merészebb képeket mutogat magáról az Instagramon: nemrég fehérneműben láthattuk, most pedig ugyanarról a fotózásról osztott meg pár felvételt – és a végére mintha már a melltartótól is megszabadult volna, félmeztelennek tűnik a blézer alatt. Nézze meg lapozható bejegyzését!