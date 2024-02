Utasszállító repülőn is megtette, ráadásul nem is a repülő vécéjébe zárva.

Kim Kardashian is tagja a "Mile high clubnak", amely egy fiktív klub azoknak, akik szexeltek már repülőgépen, fenn a magasban. A világsztároknak könnyebb, mert gyakran magánrepülőn utaznak, jól fizetett, titoktartást ismerő, diszkrét személyzettel - de vannak, akik utasszállító repülőn is megtették. Kim Kardashian például jó pár éve (amikor még nem volt a világ egyik leghíresebb realitycelebje) így járt. "Egy nemzetközi, éjszakai járat volt, amikor senki nem volt a közelben".- mondta. A tévésztár moziban is szexelt korábban, a sötétben, amikor épp vetítés volt. Erről sok részletet nem árult el, de nyilván a hátsó sorokban történhetett, félig üres teremben.

Húga, Khloé Kardashian sem fogta vissza magát fenn a levegőben. "Egy magánrepülőn csinálni nagyszerű, főleg, ha más utasok is vannak a fedélzeten... Ez is része az izgalomnak! Először én mentem be a mosdóba, aztán ő követett, szóval nem nagy titokban zajlott... Nyilván mindenki tudta, hogy mi folyik odabent, és amikor kisétáltam, megkérdezték, hogy jól éreztük-e magunkat" - emlékezett.