Alec Baldwint gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják, de a színész továbbra is ártatlannak vallja magát. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a Rust című film egyik jelenetének felvételekor 2021 októberében Santa-Fében véletlenül éles lőszerrel leadott lövés következtében meghalt az operatőr, Halyna Hutchins , valamint megsebesült a rendező, Joel Souza.

Alec Baldwin ellen tavaly tavasszal ejtették a vádakat, októberben azonban ismét gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, mert a tények arról tanúskodnak, hogy lehetett felelőssége Halyna Hutchins halálában. A színész úgy fogalmazott, soha nem fogna senkire úgy fegyvert, hogy meghúzza a ravaszt. Most kiderült, a második vádemelést követően lemondott a bírósági megjelenés jogáról.

A jogi csapata abban bízik, hogy minimalizálhatják a nyilvános rágalmazást és a további gyanakvást. Alec Baldwin továbbra is ártatlannak vallja magát a gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában, óvadék nélkül szabadlábon marad - számolt be róla a Mirror. Nem tarthat lőfegyvert, nem fogyaszthat alkoholt, és az ügyben érintett tanúkkal sem veheti fel a kapcsolatot, kivéve, ha a film bemutatásáról van szó, amiben amellett, hogy szerepelt, annak producere is volt.