Arnold Schwarzenegger egy friss interjúban arról mesélt, hogy számos háziállatának maga készíti az ételt – amit az unokái is szeretnek.

Arnold Schwarzenegger arról beszélt Jimmy Fallon műsorában, hogy reggelente az ő dolga megetetni a háziállatokat: három kutyát, egy pónit, egy szamarat és egy malacot.

Az akciósztár eredetileg a póninak és a szamárnak kezdett el zabpelyhes sütit készíteni, ami zabpehelyből, mézből és banánból állt össze – de aztán kiderült, hogy a kutyáknak és a malacnak is ugyanúgy ízlik a nem mindennapi csemege.

A sorba egy idő után még Schwarzenegger két (másfél, illetve hároméves) lányunokája is beállt, a színész elmondása szerint ők is sokszor tátott szájjal várják a sütit. A színész a talkshow-ban még utánozta is a kislányokat, a teljes beszélgetést itt tudja megnézni: