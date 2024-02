Tolvai Reni nemrég még talpig latexben reklámozta az új albumát, majd teljesen meztelenre is levetkőzött. Fogyása és plasztikai műtétjei óta úgy érzi, nincs mit takargatnia, és most azt is megmutatta, mennyi mindent tesz azért, hogy elégedett legyen magával. Edzés közben készült egy rövid felvétel róla, a kommentek közt pedig megemlítette, hogy sosem hagyja ki az edzést, mert már egy hét lazsálás meglátszik a fenekén.