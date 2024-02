Mint írtuk, nemrég stroke-ot kapott az ismert mixer, Lajsz András. Azóta viszont a munkába is visszatért, elárulta, hol dolgozik.

Egészségügyi problémái után most úgy néz ki, minden a helyére áll az életében, ugyanis egy új lehetőséget kapott. Az ajánlatot megragadta, és tanárnak állt, a diákjai pedig nagyon kedvelik.