Sofía Vergara és Joe Manganiello tavaly nyáron jelentették be, hogy hét év házasság után a válás mellett döntöttek . A színésznő azóta nem titkolta, nyitott az ismerkedésre . Talán már van is új párja, a minap egy orvossal, Justin Salimannal látták vacsorázni Beverly Hillsben.

Sofía Vergara úgy fogalmazott nemrég, New Yorkban több választása van.

Szerintem a férfiakkal is több lehetőséged van itt. Jelenleg egyedülálló vagyok. New Yorkban sokféle ember van, nem csak színészek, írók vagy rendezők" – mondta Jimmy Fallon műsorában a színésznő, akit most a Cipriani nevű étteremben láttak együtt egy férfival. Az illető neve Justin Saliman és ortopéd sebészként dolgozik, derül ki a Page Six cikkéből.