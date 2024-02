Demi Moore az Instagramon mutatott egy friss fotót, amely legfiatalabb lánya, Tallulah 30. születésnapján, vagyis február 3-án készült – a képen pedig Bruce Willis is látható, aki gyógyíthatatlan betegsége, frontotemporális demenciája miatt szinte már nem is jelenik meg nyilvánosan. Nézze meg, hogyan fest most a korábbi akciósztár!