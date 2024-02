Rubint Rékáék csak nemrég tértek haza Thaiföldről, de máris Ománban vannak, ahol láthatóan az alakreformtábor mellett is jut némi idejük a helyi kultúra megismerésére. Schobert Norbert olyannyira otthon érzi magát, hogy már omániként öltözik, legújabb Instagram-posztjával pedig viccből be is jelentette, hogy marad az országban, miután Réka elcserélte három tevére. Nézze meg a fotóját!