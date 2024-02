"Szerintem elbambultam" – mondta a baleset után, azóta pedig már fotókat is mutatott magáról, illetve az autója állapotáról.

"Azt hiszem, soha nem fogom elfelejteni az ütközés pillanatát és azt a néhány másodpercet, amíg nagyjából fogalmam sem volt arról, hogy mi történt.

Beleégett a retinámba, ahogy a villamos szinte bejött mellém az anyósülésre. Én csak ültem ott, és mindenre is gondoltam, majd megláttam a szintén halálra rémült villamosvezető hölgyet, aki a hogylétem felől érdeklődött. Bevallom, fogalmam sem volt róla, hogy egyben vagyok- e. Éppen próbáltam realizálni, hogy tudom-e mozgatni a végtagjaimat, de az első kérdésem az volt, hogy jól vannak-e az utasok" - mesélte.

"Otthon nagyon furcsa állapotba kerültem. Most már tudom, hogy az adrenalin dolgozott bennem még hosszú órákkal a baleset után is. Úgy pörögtem, hogy az valami hihetetlen. (...) Késő este, amikor már megnyugodtam és lepihentem, éles fájdalom hasított a vállamba és nem is akart szűnni. Persze örülhetek, hogy egy rándulással megúsztam, de tényleg fáj még most is. Gondolom arról lehet szó, hogy a biztonsági öv megrántott és ezt kezdtem el érezni, miután kiment belőlem az adrenalin" - tette hozzá a Borsnak.