Mint írtuk, sürgősen meg kellett műteni Király Viktort, aki elárulta, egy ideje halogatta ezt a beavatkozást. Ma már kimozdult otthonról, autót vezetett, de a fellépésekkel még vár.

Most kiderült, hogy Király Linda is műtétet fontolgat. "Amikor kiderült az állapotom, akkor nagyon egyedül éreztem magam, mert nem tudtam, merre forduljak, kivel tudom megbeszélni, amin éppen keresztül megyek... Ezért is döntöttem el, hogy nyíltan fogom ezt vállalni és beszélek róla. Pajzsmirigy-alulműködéssel indult az egész, de kiderült, az csak az egyik tünete volt egy nagyobb problémának.