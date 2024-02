Két magyar rapper, Kolg8eight és Inco a nyílt utcán estek egymásnak nemrég.

Mennyire van bedagadva a szemem? Semennyire. Ennyire mellé ütnek ezek a gengszterek?

- mondta Csákó Norbert a nemrég Youtubera feltöltött videójában. "Gengszterek vagytok öcsém mi? 6v2-be ti büdös kutyák. Gyertek vissza, ahányan vagytok" - szólt közbe társa, Csoky. "Inco bátyám kettőt belé üt a gyerekbe, aztán elfut? Hát, hogy működik ez? Hallod, nézd már meg a szememet és én még fel is vállalom" - magyarázta Kolg8eight, aki nem jelent meg legutóbbi fellépésén. Csoky elárulta a rajongóknak, hogy zenésztársát elvitték a rendőrök, azt azonban nem tudni, miért pontosan.