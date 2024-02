Cooky és 27 évvel fiatalabb párja, Szécsi Debóra rendszeresen utaznak Dubajba nyaralni a gyerekeikkel. Most is épp ott vannak, a fiatal modell pedig több képen is megmutatta tökéletes vonalait. Az egyik lapozhatós albumban hátat is fordít a kamerának, így mindenki megnézheti tangában a kerek fenekét.