Tóth Gabi, a Sztárban Sztár leszek! mestere 2004-ben lett ismert, akkor indult a TV2-n a Megasztár második évadja, amiben harmadik helyezést ért el. Egykori versenyzőként tudja, min mennek keresztül a fiatalok, szívén viseli a sorsukat. "Küldetésemnek érzem a tehetséggondozást, ezért is voltam olyan boldog, amikor felkértek az X-Faktorra, hiszen így úgymond értelmet nyertek azok az élmények, amelyeket a Megasztár által éltem meg.

Hitelesen tudtam átadni a kezdő versenyzőknek, hogy kell három nap alatt megtanulni egy dalt, de a szakmai tanácsok mellett a lelkükkel is foglalkoztam, és elmondtam nekik, hogy amit most láttok, az egy gyönyörű álomvilág, de a szakma másmilyen. Nekünk ezt annak idején nem mondták el, mi azt hittük, hogy amit a műsorban látunk, az a showbiznisz és a szakma. Hát nagyon nem" – mesélte a Hatvani Polgári Szalon című műsorban az újjászületett Tóth Gabi, aki arról is beszélt, hogy a műsorok végeztével is áll a fiatalok rendelkezésére, ha szükségük van rá.