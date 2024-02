Stana Alexandra Nagyváradon született, ahol édesanyja koreográfusként és a tornászok balettmestereként dolgozott. Szertornászokkal kezdett edzeni, majd családja Budapestre költözött. A versenytánc után egy évet Markó Iván társulatánál töltött, aztán a Táncművészeti Egyetemen szerzett BA-diplomát, a tévézők zöme a TV2-n nagy sikerrel futó Dancing with the Starsból ismeri.

Mint írtuk, pár hete azt találgatják az emberek, vajon több van-e Stana Alexandra és Marics Peti között a barátságnál. A táncosnő nemrég szakított Meggyes Dáviddal, akivel már a családalapításon is gondolkodtak, többen is úgy gondolják, hogy ehhez az énekesnek is köze lehet. Eddig mind a ketten tagadták, hogy vonzódnak egymáshoz, de rengeteg időt töltenek együtt a Dancing with the Stars óta. Most a táncosnő sejtelmesen fogalmazott arról, milyen a viszonyuk.

Most épp bosszúságáról számolt be a közösségi oldalán, ugyanis van egy internetező, aki minden posztját feljelenti az Instagramnál, mintha azok valamilyen okból (vallási, szexuális okból, netán rasszista tartalom miatt) kifogásolhatók lennének. Stana persze vigyáz arra, mit posztol, de így is gondot okoz neki az ismeretlen rosszakaró.