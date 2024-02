A Sztárban sztár leszek! szépfiúja legutóbb nem csak kockahasát mutatta meg, hanem még táncra is perdült, így a követői alaposan szemügyre vehették a csípőmozgását is. A koreográfia közben azonban adódott egy kis baki, ugyanis lerepült az énekes napszemüvege, amit azóta is keres. Akár ő is indulhatna a Dancing with the Stars következő évadában párja, Tóth Katica mellett.