Alekosz is vendégeskedett Hajdú Péter műsorában, ahol olyan vad dolgokat mondott, hogy az amerikaiak holdraszállása csak trükk volt, soha nem jártak az égitesten. "Bevallom, déjà vu érzésem volt, amikor a holdra szállás témáját kezdtük feszegetni, hiszen legutóbb éppen Schobert Norbi helyezkedett nálam arra az álláspontra, hogy kamu volt az egész. Alekosz esetében is éppen annyira kerekedett el a szemem, mint Norbinál. Hiszen én nem vagyok szkeptikus, vagyis hiszem, hogy ami a felvételeken látszik és hallatszik, az meg is történt" - magyarázta később a műsorvezető.

"Nem tudom megítélni, hogy Alek mennyire provokál és mennyire gondolja komolyan mindazt, amit kiejt a száján. Minden esetre baromi hitelesen csinálja. Sok érdekes része volt a többórányi felvételnek és nem is lőnék el mindent, de megfejthetetlen még, hogy egy ponton sorolni kezdtem neki hazai hírességek neveit és arra voltam kíváncsi, hogy vajon ő ismertségben és népszerűségben feléjük helyezi-e magát: nos, abszolút... Majka, Marics Peti és Sebestyén Balázs szerinte a kanyarban sincsenek hozzá képest, bár Balázsnál egy pillanatra azért megingott. Az jutott eszembe vele kapcsolatban, hogy ő feltehetően minden szavát el is hiszi. Ami egy a pszichiáterek által ismert és jól körül határolható állapot" - tette hozzá. A Borsnak arról is beszélt, hogy Alekosz elvette a telefonját és nevében posztolt - lapozzon, mutatjuk, mit írt!