Régóta találgatják az emberek, vajon több van-e Stana Alexandra és Marics Peti között a barátságnál. A táncosnő nemrég szakított Meggyes Dáviddal, akivel már a családalapításon is gondolkodtak, többen is úgy gondolják, hogy ehhez az énekesnek is köze lehet. Eddig mind a ketten tagadták, hogy vonzódnak egymáshoz, de rengeteg időt töltenek együtt a Dancing with the Stars óta. Most a táncosnő sejtelmesen fogalmazott arról, milyen a viszonyuk.