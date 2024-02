Mint korábban írtuk, újra boldog a Farm VIP egykori sztárja, Szarvas Andi, aki tavaly tavasszal bontotta fel jegyességét egykori vőlegényével. Nem sokáig szomorkodott, ugyanis nyáron már rátalált az újabb szerelem, a Dancing With The Stars egykori zsűritagjának, Molnár Andrea volt férjének személyében. Kapcsolatukról eddig szűkszavúan beszéltek és közös képet sem mutattak, most úgy tűnik, egyre komolyabbra fordul köztük a dolog, ugyanis Szarvas Andi közös képet mutatott a közösségi oldalán.