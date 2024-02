Azahriah kétségtelenül a legnépszerűbb magyar énekes jelenleg, aki már túl van egy sikeres európai turnén, itthon pedig továbbra is tele vannak vele a hírek. Majdnem tíz év telt el azóta, hogy a Sziget Nagyszínpadának esti műsorsávjaiban hazai előadó lépett fel, idén augusztus 8-án azonban Azahriah kiemelt előadóként, az aznapi záróprodukciót megelőző időben, egy, a szervezők sajtóközleménye szerint „minden extrával megspékelt" koncerttel tér vissza újra a világot jelentő deszkákra. Nem csak itthon, Ausztriában is tárt karokkal várják a rajongók Baukó Attilát és csapatát.

A Nova Rock néhány napja arról számolt be Facebook-oldalán, hogy Azahriah is fellép a fesztiválon június 14-én, ráadásul valószínűleg a nagyszínpadon. Olyan zenekarok mellett lép majd fel a népszerű magyar énekes, mint a Green Day, az Avanged Sevenfold, a Maneskin és a Bring Me The Horizon, de ott lesz még a Pendulum, Avril Lavinge és a P.O.D. is - vette észre a Blikk.