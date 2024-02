Zimány Linda az elmúlt években a karrierjére összpontosított, idén azonban a társkeresésre helyezi a hangsúlyt. "Sosem hittem a fogadalmakban, az elmúlt legalább tíz évben nem is fogadtam meg semmit újévkor, most azonban ez megváltozott: idén nem szeretnék a munkába menekülni! Ez persze, nem könnyű, ennek ellenére igyekszem többet foglalkozni magammal. Eddig ugyanis, ha valaki például randira hívott, a munka sokszor közbeszólt, és folyton áttettem ezeket a randevúkat, ez pedig hosszú távon nem működik" – kezdte legutóbbi interjújában a modell, aki nemrég a reptéren aludt Bódi Sylvivel.

"Szeretnék most már egy jó párkapcsolatot. Persze így is jól megvagyok, nem szomorkodom, de most már valóban vágyom erre. Az elmúlt két évben voltak próbálkozásaim, tehát nem ültem végig otthon egyedül, de egyik sem fordult komolyabbra" – árulta el Zimány Linda.

A csinos modell sokat tesz azért, hogy sportos maradjon, Instagram-sztoriban is megmutatta, hogy nem lazsál. A videóért, képekért lapozzon!