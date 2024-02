10. Jane Eyre

Bár tévére készült, nem mozifilmnek, az 1997-es, Robert Young rendezte alkotásnak helye van a top 10-ben. Az adaptáció Charlotte Brontë azonos című klasszikus regényéből készült, ebben Morton játssza a fiatal hősnőt, aki nevelőnő lesz egy lány mellett, majd beleszeret a rejtélyes háztulajdonosba, Edward Rochesterbe (Ciarán Hinds). Azonban minden összeomlik, amikor egy, a ház mélyén rejtőző titokra bukkan.

9. Maszk nélkül

Ugyanabban az évben, 1997-ben mutatták be az Under the Skin című filmet, melyet Carine Adler rendezett. A történetet Carine Adler írta, Samantha Morton, Claire Rushbrook, Rita Tushingham voltak a főszereplők. A dráma egy gyászoló fiatal nő életét mutatja be, aki kezelhetetlenné válik: hogy megbirkózzon anyja halálával, aki agydaganatban halt meg, Iris a szexbe menekül, egyéjszakás kalandok sorozatába keveredik ismeretlen férfiakkal. Az alkotás az Edinburgh-i Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a legjobb brit filmnek járó díjat.

8. Ellopott siker

2002-es film, amelyben szintén fontos szerepet kap a gyász: szeretett barátja öngyilkossága után egy gyászoló bolti alkalmazott és legjobb barátnője útra kelnek, Skóciából Ibizáig jutnak, de rájönnek, hogy a gyász olyasmi, ami elől nem lehet örökké menekülni. A film Alan Warner 1995-ös, azonos című regénye alapján készült.

