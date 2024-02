Csuti egy meglehetősen hosszú interjút adott, aminek során rengeteg téma szóba került. Többek között az is, hogy nemrég felreppent a hír, miszerint G.w.M megverte Kulcsár Edinát. Ezt a pár cáfolta, ahogy ők, úgy az üzletember is leginkább azon háborodott fel, hogy ezt egy kommentelő leírhatja következmények nélkül úgy, hogy a dolognak semmi alapja nincs. Ha lett volna, azonnal lépett volna.

Nyilván, hogyha ebből lett volna egy rendőrségi vádirat és bebizonyították volna, hogy ez megtörténik, akkor persze. Afelől senkinek ne legyen kétsége, hogy az perceken belül rendezve lenne

- mondta a volt férj, akit arról is kérdezett a riporter, milyen nevelőapának tartja G.w.M-et.