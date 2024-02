A Modern Talkingot sokan szerették, sokan utálták, de kétségtelen, hogy mindenki emlékszik a kétfős német csapatra, amely az 1980-as évek második felében vált népszerűvé. Dieter Bohlen volt a dalszerző és producer, Thomas Anders pedig a tinilányok nagy kedvence, az énekes.

1984 végén alakultak Berlinben, az akkori Nyugat-Németországban. Aktív időszakuk 1984-1987 közöttre tehető, majd később összevesztek, azták újra összeálltak. Szintetizátor által dominált slágereik nagyon egyformák voltak, de jól mentek diszkókban, rádiókban, házibulikon: a You're My Heart, You're My Soul, a You Can Win If You Want, a Cheri, Cheri Lady, a Brother Louie és az Atlantis Is Calling sokaknak ismerős lehet. A popcsapatot sokan próbálták utánozni, itthon leginkább a Fenyő Miklós által vezetett Modern Hungária.



