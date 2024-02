Újabb fotója is azt bizonyítja, hogy már teljesen szétplasztikáztatta magát Berki Mazsi, aki néhai férje, Berki Krisztián halála óta teljesen más ember lett. Nem véletlen, hogy épp az elmúlt években lett plasztikafüggő, hiszen minden bizonnyal gazdag barátja, Zoltán fizeti a beavatkozásokat. Így az özvegy a hirtelen jött luxust kihasználva betegesen műtteti magát és vagyonokat költ a megjelenésére. Bár már többen is kritizálták őt emiatt, egyáltalán nem érdekli mások véleménye, legújabb fotóin is jól látszik, hogy a melleit csináltatja egyre nagyobbra.