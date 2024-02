Palvin Barbara több év kihagyás után vállalt újból kifutós munkát, nem is akármilyen környezetben: a svájci síparadicsomban mutatta meg magát.

St. Moritz-ban tért vissza a kifutóra Palvin Barbara, aki egy olasz-francia márka síruháit mutatta be. A magyar szupermodellel együtt többek között Emily Ratajkowski és Irina Shayk is fellépett a divatbemutatón.

A show-t több világsztár is megtekintette, az első sorban foglalt helyet többek között Kate Moss, Nina Dobrev, Willow Smith és Anne Hathaway is - számolt be róla az nlc.hu.