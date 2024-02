Radics Gigi szakított kislánya édesapjával , Mikus Áronnal, erről nyár végén számoltunk be. Az énekesnő azóta sem nem árulta el, pontosan miért döntött így. Most viszont arról beszélt, hogy természetesen nagyon nehéz volt számára az az időszak, amikor új életet kezdett.

Radics Gigi most kivételesen mesélt arról az időszakról, amikor kislányával különköltöztek gyereke apjától.