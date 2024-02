Sydney van den Boscht rengeteg fájdalom érte az elmúlt években.

Őszinte leszek, nem bírnék többet. Mert igen, sokak szemében én vagyok a cukimuki, sziporka lány, és ez így is van. Nem játszom meg, de közben harmincéves korom előtt annyi fájdalmon, nehézségen mentem keresztül, mint más egész élete során. Ez egyszerre tesz erőssé, illetve sebezhetővé" – kezdte a TV2 sztárja, aki arról is őszintén beszélt, hogy egyelőre nem tudja feldolgozni, hogy meghalt az édesapja. „Tagadásban vagyok, a gyász összes fázisában egyszerre. De közben ott a helyem mama mellett, aki roppant fiatalon veszítette el élete párját. Most egymást támogatjuk, egymásba kapaszkodunk. És annyi szeretetet kapok másoktól is, hogy az leírhatatlan!" Az egykori szépségkirálynő és édesanyja egymásba kapaszkodnak, igyekeznek minél több közös programot csinálni.