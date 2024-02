Britney Spears előásott egy régi – valószínűleg 1999-ben készült – fotót, amelyen Ben Affleckkel és Diane Warrennel látható, majd mintegy mellékesen megemlítette, hogy Affleckkel csókolóztak is aznap este.

A közös képük már annak idején is megjárta a sajtót, a két sztár azonban azóta sem beszélt arról, hogy mi történt akkor. "Elfelejtettem megemlíteni, hogy aznap éjjel csókolóztam Bennel... Őszintén szólva, elfelejtettem... A fenébe is, ez őrület!" – írta most Britney Spears.

A posztja azóta már eltűnt az Instagramról, a TMZ azonban még időben lementette: