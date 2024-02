Az Oscar-jelölt Florence Pugh már a Golden Globe-gálán is a mellbimbóját mutogatta, most pedig a Dűne: Második rész mexikói bemutatóján is átlátszó ruhában, melltartó nélkül jelent meg – ha épp úgy estek a fények, gyakorlatilag mindent látni lehetett belőle. Nézzen meg az eseményről pár hivatalos fotót!