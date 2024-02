66 évesen meghalt Mojo Nixon amerikai énekes, miután rosszul lett az éves Outlaw Country Cruise-on, egy Miamiból indult karib-tengeri hajóúton, ahol fellépőként és házigazdaként volt jelen.

Családja Facebook-posztja szerint a Neill Kirby McMillan Jr. néven született Mojo Nixon úgy halt meg, ahogy élt, egy ragyogó fellépés, egy átmulatott éjszaka és a zenésztársakkal egy reggeli után:

Mojo Nixonnak szólóban, Skid Roperrel és a Mojo Nixon and the Toadliquors frontembereként is több lemeze megjelent, legismertebb száma az Elvis Is Everywhere volt.

Rádiós műsorvezetőként, DJ-ként és alkalmi színészként is dolgozott, a Jerry Lee Lewisról szóló A rock 'n' roll ördögében például ő játszotta Jimmy Van Eaton dobost.