Március 8-tól vadonatúj programkínálattal, még változatosabb műsorokkal, minden, nőket érintő és érdeklő tartalommal debütál a TV2 Klub. A médiatársaság ezzel a lépéssel egy olyan kábelcsatornával színesíti csatornaportfólióját, mely kora reggeltől késő estig jól ismert sorozatokkal, izgalmas doku-realitykkel és tematikus magazinműsorokkal várja a nőket a képernyő elé.

Mivel a magyar tévénézők többsége nő, a TV2 Média Csoport különleges meglepetéssel készül számukra: újrapozicionáltuk a FEM3 csatornát, ami március 8-án, a nemzetközi nőnapon TV2 Klub néven indul, megújult tartalommal. A TV2 Klub filmek, sorozatok és szórakoztató műsorok változatos kínálatával készül, köztük új, saját gyártású produkciókkal minden korosztálynak, minden nagymamának, minden édesanyának és minden nőnek, akiket nagyra tartunk. – nyilatkozta a TV2 Csoport vezérigazgatója, Pavel Stantchev a TV2 Klub indulása kapcsán.

Az egyik tartalmi újdonság, hogy a közkedvelt - bűntényeket feldolgozó - krimi-realityk is színesítik a műsorkínálatot. Sütés-főzés, kertészkedés, állattartás, teljes átalakítás, lakberendezés, testi-lelki egészség – mind-mind olyan témák, amik megtalálhatók lesznek a TV2 Klubon.

Országos tévépremierként érkezik a Négy esküvő amerikai verziója, amiben négy jegyespár arra vállalkozik, hogy részt vesznek egymás esküvőjén és aztán különböző szempontok alapján pontozzák a ceremóniát. Az, hogy kinek a legszebb a ruhája, a helyszíne, hol a legjobb az étel, és melyiken érezték a legjobban magukat, mind olyan kényes témák, amik számos konfliktuslehetőséget rejtenek magukban.

Szintén új formátum a csatornán a Túléltem... A klasszikus krimi-realityben maguk a túlélők mesélik el, hogyan vészelték át azokat az életveszélyes helyzeteket, amiben részük volt és ami örökre megváltoztatta az életüket. Könnyedebb témát dolgoz fel A szerencsés kutya című műsor, amiben kidobott, éheztetett, elkóborolt kutyák csodás megmenekülésének, átalakulásának és örökbefogadásának szívet melengető történeteit láthatják a nézők. Itthon is nagy népszerűségnek örvendenek a házvásárlós-felújítós műsorok, így a TV2 Klub programján is megtalálható lesz például a Nagy-Britannia legdrágább otthonai, vagy a Kastélyból álomotthon.

A csatorna rendszeresen képernyőre tűz majd a brit királyi családról szóló műsorokat is, hiszen III. Károly király és családja mindig is kiemelt érdeklődésre tartott számot a magyarok körében is. A hazai sorozatok rajongói számára jó hír, hogy a 2005-ben indult saját gyártású napi sorozat, a Jóban Rosszban az elejétől újra látható, és aki lemaradt, megnézheti újra a Mintaapák epizódjait is. Mindkét széria hétköznap lesz látható a TV2 Klub műsorán.

További újdonság, hogy hétköznap délelőttönként a TV2 Klub 9:55-től megismétli a TV2 reggeli infotainment magazinműsorát, a Mokkacinot, így aki esetleg a reggeli készülődés közben lemaradt, megnézheti az aznapi adást.

A március 8-i nyitó hétvégén Nia Vardalosé lesz a főszerep a TV2 Klubon. Mindhárom napon, délután 17 órától a legsikeresebb filmjeit vetíti a csatorna: pénteken a Bazi nagy görög lagzi, szombaton a Görögbe fogadva, míg vasárnap a Bazi nagy görög lagzi 2. várja a nézőket. A hétórás műsorsávban pénteken a Napsütötte Toscana-t vetíti a csatorna Diane Lane-nel a főszerepben, szombaton Anne Hathaway és Rebel Wilson nevettet a Csaló csajok című vígjátékban, míg vasárnap Emilia Clark és Sam Claflin romantikus mozija, a Mielőtt megismertelek lesz műsoron.