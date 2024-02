Az énekes korábban az RTL Klubon tűnt fel, mostanra alig hallani róla, teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Az évek során egy extrém hobbiban találta meg önmagát, a Hard Exotic Poledance-nak hódol, azaz latexben és magassarkúban pörög a rúdon.

"A TikTokot vagy az Instát pörgettem, és feldobott egy videót, ahol egy csávó csinálta ezeket a gyakorlatokat. Azt gondoltam, ez jó, ez tetszik! Az egyik táncos barátomat kértem meg, segítsen abban, hogy megtaláljuk az ország legjobb férfi rúdtáncos tanárát. Maximális energiával vetettem bele magam az edzésbe, ma pedig már én is edzéseket tartok a civil munkám mellett. Imádom, bár fizikailag nagyon megterhelő, most is lezúztam a bal vádlim. Kaptam persze, hideget-meleget, amikor belekezdtem ebbe, de nem igazán érdekelt. Mára egyébként 6 extrém magas sarkú csizmám van, és nem kizárt, hogy tovább bővül a kollekció" – árulta el.

Nemcsak a zenélésnek, hanem a nőknek is hátat fordított, és saját bevallása szerint most nincs is szüksége párkapcsolatra.