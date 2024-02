Kuna Kata sokáig nem akarta megmutatni a képeket, de most meggondolta magát.

"Ezeket a képeket még soha nem osztottam meg semmilyen platformon, mert nem készült még rólam hasonló sorozat és féltem a reakcióktól. Hogy miért most döntöttem úgy, hogy megmutatom, ezer oka van, (például, hogy most már nem félek) de a legfontosabb, hogy az Urbán Erotika című monodráma próbái alatt egyszerűen bevillant... Valamiért úgy érzem, hogy a képek hangulata rokon a Petra lelkében zajló eseményekkel... A fotósorozat további képeit is meg fogom osztani hamarosan" - írta oldalára a színésznő.

"Fontos leszögeznem, hogy a képen látható alkoholos italból nem fogyasztottam a fotózáson. Az alkoholt gyártó céggel semmilyen kapcsolatban nem állunk és a fotósorozat kizárólag művészi céllal készült. Nem célunk semmiféle reklám, vagy az alkohol népszerűsítése" - tette hozzá. Alább a képek:

Kuna Kata Hoffmann Emmát alakította a TV2 kedvelt sorozatában, a Mintaapákban. A családi sorozat első epizódját 2019. novemberében mutatta be az TV2, majd a koronavírus gyors terjedése miatt leállt a forgatás, így 2020. áprilisában szünetre vonult a sorozat. A forgatást július elején újraindították, majd 2022. januárjában bejelentették, hogy a 3. évaddal véget ért a sorozat, nem lesz folytatás.