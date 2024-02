Mint írtuk, az Omega tagjai közül már csak Debreczeni Ferenc Ciki és Molnár György Elefánt vannak életben, de ők is összevesztek az együttes zenei és szellemi örökségén – amivel kapcsolatban újra nyilatkoztak.

Mint ismert, a legendás magyar zenekar gitárosának komoly gondjai voltak az egészségével. Tavaly előtt tavasszal, három év után másodjára is kialakult daganatos betegsége, hónapokig tartott a felépülése. Utána mellkasi fájdalmai miatt újra kórházba került, majd nemrégiben öt év után gerincsérve is kiújult. A 74 éves zenész viszont most jól van.

"Jól vagyok, mert élek, és ez nem hátrány. Azt szokták mondani, aki panaszkodik, attól el kell venni. Én nem kesergek, csinálom a dolgom. Abból pedig bőven van, hiszen építkeztünk, bővítettük a házunkat. Az új évre sikerült beköltöztünk. Karácsonykor a fiúk már az új szobáikban tudtak aludni. Persze még akad egy-két apróság, ami befejezésre vár, de gyönyörűen kifestettünk, leparkettáztunk, berendeztük, felbővült az életterünk. Mindenkinek megvan a saját kis rezidenciája" - jegyezte meg.

Mint a Borsnak mesélte, nekiállt újból zenét írni, a következő dal a Fehér ösvény címet kapta, Trunkos András már írja a szövegét, augusztus 3-án, Balatonlellén mutatják be ugyanazzal a formációval, amellyel decemberben már fellépett.