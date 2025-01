1923: Már nem titok, mikor folytatódik a Yellowstone spin-offja

Bár a Kevin Costner vezette Yellowstone története 2018-as elindulását követően tavaly év végén végleg befejeződött, a sorozat rajongóinak semmi oka nincs csüggedni. Még jócskán zajlottak az események John Dutton és családja között, mikor a Paramount megjelentette előbb 2021-ben az 1883, majd egy évvel később az 1923 című spin-offokat. Míg előbbi esetében a stúdió leszögezte, hogy csupán egy évadot rejt magában a történet, addig a ’20-as évek szesztilalommal és gazdasági világválsággal tarkított időszakába visszakalauzoló műsor, az 1923 már ígért legalább egy folytatást, melyet hamarosan meg is kapunk.

A Yellowstone 5 évad után ugyan elköszönt, de az 1923 folytatódik

(Fotó: Youtube/Official)

Még nem kell elköszönnünk a Yellowstone világától

A 2022-ben debütáló első évad folytatását tehát nem kapkodták el, de remélhetőleg megérte várni rá. A bizakodásra minden okunk meglehet, hiszen az első felvonás szereplőgárdájának húzónevei mind megtalálhatóak a stáblistán, így újra Cara Dutton bőrébe bújik az Oscar-díjas Helen Mirren, illetve ismét magára aggatja cowboykalapját a hamarosan a képregényfilmek világában is bemutatkozó Harrison Ford. Főhőseink életét a kegyetlenül hideg tél, az elvarratlan szálak és megannyi új kihívás teszi továbbra is izgalmassá. Ám a mellékszereplők miatt is érdemes lesz követni a folytatást, hiszen kiderül, hogy Spencernek (Brendon Sklenar) és Alexandrának (Julia Schlaepfer) végül sikerül-e egymásra találni, ezzel megmentve szétszakított szerelmüket.

A stúdió tehát bebizonyította, hogy az újabban Jennifer Lopezzel randizgató Kevin Costner után is van élet, Jacob Duttonék sztorija mellett pedig The Madison címmel érkező sorozattal idén tovább bővül a Yellowstone-univerzum. Az 1923 második felvonása hazánkban a SkyShowtime kínálatában lesz majd elérhető, a premierre pedig 2025. március 10-ig kell már csak várni.