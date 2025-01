Kiderült, mikor érkezik A Kiképzés a TV2-re

Vadonatúj formátumú, katonai stílusú sport-reality A Kiképzés, amelyben az előzetesen kiválasztott legjobb 24 játékos (férfiak-nők), négy csapatot alkotva, katonai kiképzésen alapuló csapatversenyen mérkőznek meg egymással, saját fizikai és mentális határaikat feszegetve. A műsor lényege, hogy a szereplők a négy Kiképző vezetésével végrehajtják a kifejezetten a műsorhoz fejlesztett feladatokat, amelyekben megjelennek a Magyar Honvédség haderőnemei, eszközei, képességei és ezek helyszíne: egy-egy laktanya, gyakorlótér, repülőbázis. Ahelyett, hogy ki a legerősebb vagy leggyorsabb, sokkal lényegesebb lesz, hogy a játékosok közössége valódi egységgé kovácsolódva oldjon meg különféle összetett katonai feladatokat a legkeményebb kihívások közben.

A Kiképzés

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A Kiképzés attól is más, mint a – mondjuk úgy – civil műsorok, hogy végül minden egyes versenyzőt fel fog emelni, egy bajtársias közösség élményét adja majd, mert ez honvédség egyik lényege.

Megmutatja, amit a mindennapokban is keresünk, a közösséget és annak összetartó erejét” – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Honvédelmi Miniszter. „A katonaságnak jellemformáló ereje van és a Kiképzés versenyzői kicsit hősökké - a mindennapok hőseivé - is válnak a szemünkben. Szükségünk van hősökre – erről szólnak a legendáink, énekeink, az írásaink, az irodalmunk, a filmek és a mozifilmek, és a tévében is keressük a hősöket, akik hétről hétre legyőzik önmagukat, legyen az tánc, főzés, vagy most egy katonai sport-reality, mint reményeim szerint A Kiképzés lesz” – mondta el a honvédség új formátumáról a miniszter.

A műsorban kulcsszerepe lesz a Magyar Honvédség állományából választott négy kiképzőnek:

Oravecz Kristóf főhadnagy, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen katonai vezetőként végzett, jelenleg pedig a nemzetközi biztonságpolitikai szak MSC hallgatója. Szolgált öt évet rohamlövész csoportparancsokként.

Szolgálati ideje alatt számos nemzeti és nemzetközi kiképzésben vett részt, illetve három alkalommal teljesített szolgálatot külföldön. Repülő-hajózó kiképzését 2021-ben kezdte meg, melynek végén helikopter gépparancsnoki beosztásba került. A műsorban a Hunyadi raj (kék csapat) kiképzője.

Farkas András törzszászlós, aki katonai pályafutását 1997-ben kezdete hangfelderítő rajparancsnokként. Nem sokkal később, már szakaszparancsnokként a dandár testnevelő tiszti feladatait is ellátta, valamint a tüzérüteg szakaszvezénylő altiszt feladataiba is belekóstolt.

2004-ben Szolnokon folytatta a pályafutását, mint aknavető kiképző altiszt, 2007-től pedig a zászlóalj Kiképzési részlegén szolgált. 2016-tól a mai MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár Hadműveleti és Kiképzési Főnökségén látja el a feladatait. Nyolc alkalommal szolgált külföldön NATO vagy EU kötelékben, többek között Afganisztánban, Irakban, Szomáliában és a Balkánon. Eddigi pályafutása során több mint 20 katonai szakmai tanfolyamot és 10 civil szakképzést végzett el. A műsorban a Kinizsi raj (sárga csapat) kiképzője.

Nagy Ádám zászlós, hivatásos katona és családapa.

Édesapja példáját követve lépett be a honvédségbe. 18 éve tart a pályafutása és jelenleg a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér Kiképzési Főnökségén szolgál Pápán. A műsorban a Bocskai raj (piros csapat) kiképzője.

Molnár Attila főtörzsőrmester, 15 éves pályafutása alatt 8 műveleti területen több mint 56 hónapnyi tényleges külszolgálattal rendelkezik.

Szakterülete a kisalegységes harcászat és a harctéri vezetés irányítás. A műsorban a Dobó raj (zöld csapat) kiképzője.