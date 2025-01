Összetartó csapat lett, erős barátság köti össze A Kiképzés szereplőit

Hétfőn indult A Kiképzés a TV2-n, mennyire elégedett a látottakkal?

- Teljesen elégedett vagyok az eddigi részekkel, átjön, amit mutatni szeretnénk: azt, hogy sport-reality is legyen, de a katonás jelleg is megmaradjon. Sok néző talán elsőre nem tudta hová tenni, úgy tudom, hogy ilyen műsor nem volt még Magyarországon. Hasonló reality is csak néhány országban volt, de valójában azok teljesen más műsorok, másféle kiképzéssel, meg rövidebb idő alatt is készítik fel a versenyzőket és az fontos, hogy a Kiképzők már nem szolgáló katonák, ellentétben velünk, mi mind a négyen a Magyar Honvédség állományába tartozunk. A műsor egy katonai sport-reality, katonai jellegű feladatokon keresztül mutatjuk be a napi életünket, a Magyar Honvédség képességeit és eszközeit, közben pedig civilek a saját határaikat feszegetve küzdenek a verseny fődíjáért.

Több országban is szolgált, mennyire lehet ezekről beszélni?

- A konkrét műveletekről természetesen nem annyira. Kiképzéseket tartottunk műveleti területeken, illetve mentoráltuk az adott ország katonáit, ami azt jelenti, hogy éles műveletekre is elkísértük őket, és segítettük a megfelelő, hatékony végrehajtást. Hat hónaposok általában ezek a vállalások, nekem a legrövidebb külföldi misszióm hét hónap volt, a leghosszabb egy éves.

21 éves ikrei vannak, őket érdekli a katonai pálya?

- Sajnos nem, de nem is erőltettem, mert úgy gondolom, hogy mindenki válassza azt a pályát, amit szeretne, amit szívből tud végezni és a hivatásává válik. Engem építészmérnöknek akartak a szüleim, de katonaság jobban motivált. Az én dolgom az, hogy támogassam a gyerekeimet a döntésük után: a lányom az ELTE-n kínai külkereskedelmi tolmácsnak tanul, a fiam a vízügyi pályán képzeli el a jövőjét.

Az eddigi epizódok alapján világos, hogy a hazafiság, a bajtársiasság, a csapat fontossága az egyik üzenet. Mit üzen még A Kiképzés?

- Megmutatja, miben különbözik a civil és katonai mentalitás. Kiderül a műsorból, hogy mitől hajlandóak parancsot követni a szereplők. A műsor arra mutat rá, hogyan lehet ezekre a dolgokra felkészülni, napról napra lehet követni a versenyzők fejlődését.

Kiderül, miben van a katonaság ereje, mennyire fontos erény a bajtársiasság, a becsület, a kitartás.

Lesznek csapatok, amelyek nehezebben jönnek rá ezekre az értékekre, más csapatokban viszont hamarabb tudatosul, hogy a felelősségvállalás építi őket. Látszik a műsorban, ahogy az egót próbálják elhagyni: a harmadik napnál még azt lehetett látni, hogy voltak, akik visszaszóltak, nem vették elég komolyan a feladatokat. Ilyenkor jött egy csoportos, kollektív büntetés, amely viszont nem embertelen, sőt, kifejezetten hasznos dolog. Ezt persze a kiképző is végigcsinálja. Nevelő célzattal vetjük ezt be, hogy érezzék, hogy minden tettüknek következménye van és nincs egyén, csak csapat, ha valaki hibázik, az kihat mindenki másra a rajon belül. Éles helyzetben ugyanis nem lehet hibázni, ott nincs második esély.