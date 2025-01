Veszélybe sodorta a többiek életét A Kiképzés egyik résztvevője - videó

A Honvédelmi Minisztérium és a TV2 közös fejlesztésű formátumában, a Magyar Honvédség állományából választott négy Kiképző vezetésével civil versenyzők katonai megmérettetésekben küzdenek meg egymással a műsor 20 millió forint összértékű fődíjáért. Az egyedi, teljesen új sport-reality műsorvezetője Stohl András, aki az Origónak is beszélt korábban A Kiképzés című műsorról.

A reality lényege, hogy az előzetesen kiválasztott legjobb 24 játékos négy csapatot alkotva, katonai kiképzésen alapuló csapatversenyeken mérkőzik meg egymással, saját fizikai és mentális határait feszegetve. A feszültség azonban napról napra egyre nő, és egyre veszélyesebbek a feladatok is. Ezért a mai adásban egy igazán kellemetlen szituációt is láthatnak a nézők, ami nagyon rosszul is elsülhetett volna.

A jelenetben látható, ahogy a Bocskai raj kiképzője, Nagy Ádám torka szakadtából ordít az geyik csapattaggal, aki vétlen lövést adott le éles lőszerrel anélkül, hogy erre előzetesen utasítást kapott volna a kiképzőjétől. Ez azért is nagyon veszélyes, mert kiszámíthatatlan lövés volt, senki nem volt rá felkészülve, így bárkit eltalálhatott volna, akár haláleset is történhetett volna.

A vétlen lövés egy súlyos hiba, ami a kiképzőnek kutya kötelessége, a lehető legszigorúbban reagálnia és minden eszközzel megelőzni, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő"

- magyarázta a raj kiképzője a TV2 kameráinak, hogy miért lépett fel ilyen szigorúan a hatalmas hibát vétő játékossal szemben.