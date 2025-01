A TV2 sztárjának otthona is veszélybe került a Los Angeles-i erdőtűz miatt

Jelenleg több mint 180 ezer embert kellett evakuálni, 13.401 épületet érintett a tűz, kb. 36.685 hektárnyi területet érintett a tűz. A hatóságok mindent megtesznek azért, hogy megfékezzék az óriási tüzeket, azonban Los Angelesben sok ház fa vázas, emiatt nagyon gyúlékonyak is, a száraz időjárás és a szél pedig csak ront a helyzeten. A levegő minősége is romlott, sokan maszkban járnak, és kijárási tilalmat is bevezettek.