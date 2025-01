Mutatjuk, mikor érkezik A Sakál napja második évada

Folytatást kap az év legnézettebb krimisorozata. A Sakál napja a Skyshowtime legsikeresebb produkciója lett, ami nagyban köszönhető a kölyökképű gyilkost alakító Eddie Redmayne-nek, illetve hazánk és fővárosunk legszebb helyeinek, ugyanis a sorozat jelentős részét tavaly Magyarországon vették fel. A második évad előkészületei már nagyban zajlanak, és most az is kiderült, mikor láthatjuk a Sakál legújabb kalandjait, és hogy visszatér-e a Legendás állatok -filmekből ismert színész a következő évadban.

A Sakál napja főszereplője igazi átváltozóművész (Fotó: YouTube/Offical Trailer)

Mikor érkezhet A Sakál napja második évada?

A hírt tavaly év végén erősítette meg a gyártó, miután a Skyshowtime legnézettebb sorozata lett az átváltozóművész bérgyilkos és az MI6 ügynök macska-egér harcát bemutató széria. A 10 részes sorozat utolsó epizódjait a következő hetekben láthatjuk, de a producerek egy második évad munkálatain dolgoznak, sőt Gareth Neame vezető producer egy esetleges harmadik évadot is megpendített már a Hollywood Reporter munkatársainak. A nagy kérdés csupán, hogy mikor láthatjuk a Sakál legújabb kalandjait. Ahogy emlékszünk, a sorozat jelentős részét tavaly nyáron forgatták Budapesten, majd ősszel folytatódtak a munkálatok, többek között Horvátországban is. A 10 epizód forgatása több, mint fél évig tartott, így legalább ennyi időre lesz szükség a második széria elkészítéséhez is. Ami biztos, hogy Eddie Redmayne visszatér a főszerepben, aki azonban előbb a Panic Carefully című thrillert forgatja le az Oscar-díjas Julia Roberts társaságában. Ezek szerint a forgatás nyár előtt biztos nem indulhat el, vagyis a legvalószínűbb, hogy hasonlóan mint idén, 2026 utolsó negyed évében várható a második évad.

Vajon elkapják a világ legjobb bérgyilkosát? (Fotó: YouTube/Offical Trailer)

Eddie Redmayne hatalmasat szakíthat

Mint korábban írtuk, a Mindenség elméletéért Oscar-díjjal elismert, 43 éves Eddie Redmayne 15 millió dollárt kapott a sorozatért, amivel a legjobban fizetett brit tévés színész lett. A színész a pletykák szerint akár 20 milliót is kaphat a másodiki szezonért, amivel Jennifer Aniston és Reese Witherspoon mellett (aki a zseniális The Morining Show című Apple Tv+- os sorozatért kapott rekordgázsit) Redmayne lehet a legjobban fizetett tévés színész Hollywoodban is.