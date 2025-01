A világ egyik legviccesebb sorozata, amit lehet sose látunk!

Szinte hihetetlen, de 10 éve egész Amerikát meghódította az évtized legviccesebb sorozata, amit Magyarországon be sem mutattak. A Schitt$ Creek nem váltotta meg a világot, hasonló recept alapján készült, mint a Modern család, ám a négy főszereplője és kifejezetten pihent humorának köszönhetően azonnal a közönség kedvence lett a komédia. Az Amerikai pite filmekből ismert Eugene Levy és a Reszkessetek betörök!, valamint a Beetlejuice, Beetlejuice-ban másodvirágzását élő, hamarosan a The Last of Us-ban feltűnő Catherine O'Hara főszereplésével készült széria 80 részen keresztül dolgoztatta meg a rekeszizmait azoknak, akik látták. A széria hat évada alatt számos díjat nyert el, többek között 2020-ban Emmy-rekordot is döntött, mind a négy vígjátéki színészi díjat a főszereplők vihették haza.

A dilis Rose család kénytelen Schitt$ Creek -be költözni a luxusból Fotó: AFP/ Paul Porter

Schitt$ Creek: Mindenből a semmibe

A sorozat címe egy dupla szójáték, egy nem létező várost takar, ami erősen hajaz az angol shit, vagyis sz*r szóra, míg a creek a patakot jelenti. A kifejezés vulgárisan azt jelenti, hogy sz*rzuhatag. Nos, pont ez éri a négy főszereplőt, Johnnyt, Moirát, Davidet és Alexist. Amerika egyik leggazdagabb családját. Johnny tipikus üzletember, aki egyszer ért el sikert a Rose Video nevű cégével, azóta is abból él. Mindennap felveszi az öltönyét, és ő valamin nagyon dolgozik, de ember nem tudja, sőt ő se, hogy pontosan min is. A vagyonát előszeretettel költő, mi több, pusztító neje, Moira valamikor színésznő volt, egy kórházas sorozat sztárja, aki már túl van az aranykorán, ezért furcsa, futurisztikus dizájner ruhákkal és több tucat parókájával él szociális életet. Két gyermekük se különb. David az önmagát reggeltől-estig kereső művészpalánta, aki apu vagyonán művészkedik New Yorkban, de igazából pár magvasnak vélt gondolaton kívül mást még nem csinált. Nála már csak húga, Alexis botrányosabb, aki néha egy szaúdi sejk udvarában bulizik, máskor Thaiföldön keveredik furcsa kalandokba, és ha nem tudnánk, ő lett volna a hatodik Pussycat Dolls, csak túl jó volt a csapat többi tagjához képest. Íme egy kis ízelítő Alexis énektudásából.