Ötödik évaddal tér vissza a Disney+ kedvenc vígjátéksorozata

Újabb egy éven keresztül izgulhatunk a kedvenc philadelphiai tanáraink sorsáért. Az Abbott Általános Iskola a Disney+ legsikeresebb vígjátéksorozata a Gyilkos a házban mellett. Az Amerikában már futó negyedik évad részeit hamarosan a magyar közönség is láthatja, ám tegnap bejelentették, egy ötödik évaddal folytatódik idén szeptembertől az iskolai áldokumentumfilm-sorozat.

Abbott Általános Iskola sztárjai a díjátadókon is tarolnak Fotó: Northfoto

Az Abbott Általános Iskola hatalmas siker

A széria még 2021-ben robbant be a Disney+-on. A vígjáték sorozat a mockumentary műfaját erősíti, vagyis az áldokumentumfilmes sitcomok sorát, mint a Hivatal vagy a Modern család. Az Abbott Általános Iskola egy körzeti suli mindennapjait, azon belül is a tanári kar életét, szokásait és magánéletét mutatja be, persze mindezt elképesztő humorral. A Quinta Brunson alapötletéből született széria főszerepét is a színésznő alakítja, ő Janine, a fiatal idealista tanárnő, aki jámbor, ám törtető szellemiségével úgy gondolja, ő reformálja meg a philadelphiai oktatási rendszert. Ebben partnerei a különc történelemtanár Jacob, valamint a csendes és szabálykövető Gregory, akivel szikrázik körülöttük a levegő. Az idősebb és keményvonalasabb tanárok, mint a mélyen vallásos Barbara, és az olasz stílusú Melissa néha ellenségeskedve, máskor meg irigységgel figyelik a fiatal tanárerőt. Az iskola teljesen alkalmatlan igazgatója Ava azonban folyton galibát okoz, aki az intézmény vezetése helyett a műkörmével, az Insta-profiljával és a pasizással van leginkább elfoglalva.

A dilis tanárok jövőre is megdolgoztatják a rekeszizmainkat az Abbott Általános Iskolában Fotó: Getty Images

A sorozat azonnal a kritikusok és a közönség kedvence lett, nézettségi rekordot döntött, egyszerre rendelték be a második és harmadik évadát – ami igazán ritka manapság –, és emellett 4 Emmy-díjat és 3 Golden Globe-ot is nyert már a széria. Bronson mellett a főbb szerepekben Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti és Sheryl Lee Ralph látható.

Honnan folytatódik a negyedik évad?

A sorozat rajongói tudják, hogy Janine végül ott hagyta a tankerületi munkáját, visszatért az Abbottba, sőt végre valahára összejött az utolsó részben Gregory-val, vagyis a fő bonyodalom a két főhős munkájának és magánéletének összeegyeztetése lesz.