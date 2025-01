A királyi család egyik tagja ellen rendőrségi feljelentés érkezett

András herceg II. Erzsébet kedvenc fia volt, aki már többször is kivívta a királyi család ellenszenvét. A férfi jó kapcsolatot ápol egy kínai üzletemberrel, akit kémkedéssel vádoltak. Ennek ellenére többször is meghívta a férfit a Buckingham-palotába, aki már ki is toloncolták Nagy-Britanniából. Majd András herceget azzal vádolták meg, szexuálisan zaklatott egy kamaszlányt és Jeffrey Epstein jó barátjaként az elítélt szexuális ragadozó több orgiáján is részt vett. II. Erzsébet királynő kérte meg, hogy adja vissza a tisztségeit.

III. Károly király testvére, András herceg

Fotó: Instagram.com/creebhills/

András herceg most újabb botrányba keveredett és rendőrségi feljelentést tettek ellene. A botrányt az váltotta ki, miszerint

hamis nevet használt egy cég bejegyzéséhez.

III. Károly király testvére az Andrew Iverness álnevet használta még korábban, mikor 2002-ben Johan Eliasch üzletemberrel megalapította a Naples Gold Limited nevű vállalkozását.

Nekik is be kellene tartaniuk a törvényeket. De úgy tűnik, ők büntetlenül megtehetnek bármit

- akadt ki Graham Smith politikai aktivista, aki a Scotland Yardnál jelentette az ügyet.

Kiemelte, hogy András hercegnek súlyos következményekkel kell majd szembenéznie, ha bebizonyosodik a bűnössége. A vád szerint András herceg ugyanazt a nevet használta négy bejegyzett cégénél is. Az ügyet jelenleg is vizsgálják - számolt be róla az Express.