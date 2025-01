Így él most, hónapokkal a verekedési botránya után Andrei Mangra

Egy bennfentes elmondása szerint Romániában is tartozásai vannak a táncos férfinak, amit most próbál törleszteni, de épp ezért ott is meghúzza magát. Valószínűleg a Dancing with the Starsba már nem tér vissza többé, sem Magyarországon, sem más országokban, hiszen botránya nagy nyilvánosságot kapott, ami nincs jó hatással a jövőjére sem.

Andrei Mangra egyébként a közösségi oldalairól is eltűnt, novemberben osztotta meg utolsó bejegyzését, azt is a Dancing with the Starsról.