Előkerült a botránya után Andrei Mangra - fotó

Tavalyi botránya óta nem sokat lehet tudni Andrei Mangráról, aki jó időre eltűnt a médiából és a közösségi oldalakról, miután a saját lakásában megverték, majd emiatt – illetve az ezzel kapcsolatos rendőrségi ügy miatt – a Dancing with the Starsból is távoznia kellett.

Andrei Mangra még a Dancing with the Starsban

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Úgy tudni, a táncos szülővárosába, Nagyváradra "menekült", a legutóbbi hírek szerint a szintén táncos múlttal rendelkező édesanyja segítségével próbál talpra állni – miközben Magyarországon és Romániában is tartozásai vannak, az összeverésének is bizonyára ehhez volt köze.

Andrei Mangra valószínűleg többé már nem tér vissza a Dancing with the Starsba, és jó időre a közösségi médiából is eltűnt, legutóbb még a táncos műsor kapcsán posztolt novemberben. Most azonban visszatért, Instagram-sztoriban osztotta meg egy ismerőse fotóját, amelyen ő is szerepel – azonban ez a kép sem teljesen friss, nyilvánvalóan még szilveszterkor készült. Nézze meg!