Andrei Mangra milliós tartozásai miatt egyre nagyobb bajban van

A fél országot lesokkolta, mikor kiderült, hogy a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangát novemberben súlyosan összeverték és fejsérülést szenvedett. Andrei Mangra rendőrségi ügybe keveredett, és sokáig kétséges volt, hogy táncparkettre lép-e Szabó Zsófi mellett. A TV2-vel közösen végül úgy döntöttek, hogy nem folytatja a műsort, így Suti András vette át a helyét.

Andrei Mangra

Andrei Mangra már korábban is került kínos helyzetbe, ugyanis milliós nagyságrendű tartozásokat halmozott fel, emiatt pedig barátaitól, sőt, ami még megdöbbentőbb, a Dancing with the Stars stábtagjaitól is kért kölcsön, hogy rendezni tudja az adósságát.

Sokaktól kért kölcsön, és akadtak páran, akik adtak is neki, mert látták, hogy tényleg bajban van, ezért szerettek volna segíteni rajta.

Ahogy tudta, ezeket fizetgette is vissza, s az idei évadban eddig kapott gázsijának a nagy részét a tartozásai rendezésére fordította" - magyarázta még korábban egy bennfentes.

Andrei Mangra munkanélküliként éli az életét

A táncos a botránya utána hazaköltözött Nagyváradra, hogy lecsillapodjanak a kedélyek és új életet kezdjen, azonban sajtóértesülések szerint egyelőre még nem sikerült állást találnia.

Még mindig nem rendezte az adósságait. Több hitelezője is kereste, akad, aki azóta el sem tudja érni. Akiknek sikerült, azoktól is időt kért. Azt mondta, még nincs fix állása és bevétele sem, amiből törleszteni tudna, de azon van, hogy minél hamarabb legyen munkája. Nem kizárt, hogy mint az elmúlt években, ezúttal is végül külföldön próbál szerencsét

- mesélte Andrei Mangra egy közeli ismerőse.