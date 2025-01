Asura: egy japán család titkai a Netflixen

Már elérhető az Asura a Netflixen, magyar felirattal itthon is láthatjuk tehát a cannes-i fődíjas japán rendező, Koreeda Hirokazu új sorozatát, amely egy 1979-es széria és egy 2003-as film remake-je, egyébként Mukóda Kuniko írása ihlette.

Asura a Netflixen: a négy nővér a sorozat plakátján

Fotó: Netflix / Netflix

Koreeda Hirozaku 2018-ban a Bolti tolvajok című filmjéért a cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát is elnyerte – miközben azóta is jelölték a Szörnyetegért, előtte pedig olyan filmjeiért, mint a Distance, az Anyátlanok, A fiam családja és A kishúgunk. A nevéhez fűzödik Az igazság vagy sorozatok közül A maikoház szakácsa, a munkássága követőinek, netán rajongóinak mindenképp ajánljuk az Asurát is.

Asura a Netflixen: négy nővér és az apjuk érzelmes története

Az Asura története – az eredeti sorozatnak megfelelően – 1979-ben játszódik Tokióban, ahol a békésnek tűnő családi életet felkavarja egy váratlan esemény: egy nő rájön, hogy 70 éves apjának viszonya van, mire azonnal összehívja a családi kupaktanácsot, lényegében három lánytestvérét és az egyikük férjét.

A nővérek természetesen mind különféleképpen állnak az ügyhöz, egyébként is teljesen más élethelyzetben vannak: az egyiknek talán még férfival sem volt dolga, a másik nemrég költözött össze a barátjával, a két idősebb asszony életében pedig szintén téma a megcsalás.

Asura: súlyos titkokkal szembesülnek a nővérek

Fotó: Netflix / Netflix

Főleg különböző személyiségük adja a sorozat dinamikáját, erre utal a cím is: az aszúrák a buddhizmusban ugyanis szenvedélyes félistenek, akik jócskán ki vannak téve az indulatoknak, egyenesen rabjai bizonyos érzéseknek. A testvéreket az Asurában is más-más motivációk vezérlik, és természetesen előbb-utóbb róluk is kiderülnek mindenféle titkok – mint ahogy apjuk helyzete sem olyan egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik.

A távol-keleti sorozatokra jellemző eltúlzott érzelmekkel itt is találkozhatunk, egyes jelenetek túljátszása, az európaitól eltérő színjátszási módszerek akár el is riaszthatják a magyar nézőket – mint ahogy sok japán kulturális, társadalmi utalás is elveszik itthon.

Az Asura a cikk írásakor nem is szerepel a Netflix magyar toplistáján, de azért érdemes vele tenni egy próbát, ha már sok dél-koreai sorozatot is beengedtünk a nappalinkba.