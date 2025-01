Megszólalt férje haláláról a hollywoodi színésznő

Mint ismert, 47 évesen meghalt Jeff Baena, a holttestére Los Angeles-i otthonában talált rá az asszisztense. Az Aubrey Plaza férjeként is ismert író-rendező öngyilkos lett.

Aubrey Plaza és Jeff Baena

Fotó: Instagram.com/pagesix/

Aubrey Plazával 2011-ben jöttek össze, a kapcsolatukat viszont annyira óvták a nyilvánosságtól, hogy hivatalosan sem az eljegyzésüket, sem az esküvőjüket nem jelentették be – hogy egyáltalán összeházasodtak, az onnan derült ki, hogy a színésznő egy 2021-es Instagram-posztjában a férjeként emlegette Jeff Baenát.

A színésznő a férje halála után pár nappal megtörte a csendet és egy közleményben reagált a hírekre.

Ez egy elképzelhetetlen tragédia. Mélyen hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogatást ajánlott fel. Kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket ezekben az időkben

- mondta Aubrey Plaza a nyilatkozatban, melyet a Page Six-nek juttatott el.

Jeff Baena 1977-ben született, Miamiban nőtt fel. Később a New York-i Egyetemre járt, ahol filmművészetet tanult, a diploma megszerzése után pedig Los Angelesbe költözött, ahol a szórakoztatóiparban helyezkedett el. 2004-ben Jeff Baena írta a Multik haza! forgatókönyvét, majd saját forgatókönyvei alapján olyan filmeket rendezett, mint a Zombibarátnő, a Zűrös hétvége, a Bővérű nővérek, A lovas lány vagy utoljára az Őrült randi Toszkánában.

Ki az az Aubrey Plaza?

A most 40 éves Aubrey Plaza annak idején a Városfejlesztési osztály című vígjátéksorozattal vált ismertté, amelyben több mint 120 epizódban játszotta Aprilt. Hosszabban láthattuk a Légióban, A Fehér Lótusz második évadában vagy a Mindvégig Agathában is, miközben olyan filmekben is feltűnt, mint a Kockázatos túra, a Scott Pilgrim a világ ellen, a Nagyfater elszabadul, az Ingrid új élete, a Fekete medve, az Emily the Criminal vagy a Megalopolisz.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!