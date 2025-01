47 évesen meghalt a hollywoodi színésznő férje

47 évesen meghalt Jeff Baena, a holttestére Los Angeles-i otthonában talált rá az asszisztense. Az Aubrey Plaza férjeként is ismert író-rendező öngyilkos lett – írta a TMZ a hatóságok közlése alapján.

Jeff Baena és Aubrey Plaza egy 2014-es fotózáson

Fotó: MARK DAVIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / MARK DAVIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

2004-ben Jeff Baena írta a Multik haza! forgatókönyvét, majd saját forgatókönyvei alapján olyan filmeket rendezett, mint a Zombibarátnő, a Zűrös hétvége, a Bővérű nővérek, A lovas lány vagy utoljára az Őrült randi Toszkánában.

Aubrey Plazával 2011-ben jöttek össze, a kapcsolatukat viszont annyira óvták a nyilvánosságtól, hogy hivatalosan sem az eljegyzésüket, sem az esküvőjüket nem jelentették be – hogy egyáltalán összeházasodtak, az onnan derült ki, hogy a színésznő egy 2021-es Instagram-posztjában a férjeként emlegette Jeff Baenát.

Ki az az Aubrey Plaza?

A most 40 éves Aubrey Plaza annak idején a Városfejlesztési osztály című vígjátéksorozattal vált ismertté, amelyben több mint 120 epizódban játszotta Aprilt. Hosszabban láthattuk a Légióban, A Fehér Lótusz második évadában vagy a Mindvégig Agathában is, miközben olyan filmekben is feltűnt, mint a Kockázatos túra, a Scott Pilgrim a világ ellen, a Nagyfater elszabadul, az Ingrid új élete, a Fekete medve, az Emily the Criminal vagy a Megalopolisz.

Ha lelki krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.